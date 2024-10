Khởi tố, truy nã một loạt Giám đốc doanh nghiệp khoáng sản xây dựng, bất động sản

Truy nã Giám đốc doanh nghiệp bất động sản

CMND trước đây của Vi Văn Dũng do cơ quan điều tra thu được.

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Vi Văn Dũng là giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Miền Nam Real, trụ sở đặt tại đường D2, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngày 17/3/2021, Vi Văn Dũng và chị Ngọc Thủy (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) lập một giấy biên nhận đặt cọc với nội dung chị Thủy đặt cọc số tiền 1 tỷ đồng để mua 5 lô đất tại một dự án nằm trên đia bàn ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), tổng giá trị chuyển nhượng là 3,4 tỷ đồng.

Để làm tin, Dũng giao cho chị Thủy bản photocopy biên bản bàn giao vị trí các lô đất theo bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.

Đến hạn giao kết ký hợp đồng chuyển nhượng thì Dũng lánh mặt chị Thủy, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Dũng còn lừa của 5 bị hại khác với tổng số tiền chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Qua xác minh của cơ quan Công an, khu đất tọa lạc tại ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) nằm trong dự án của một công ty bất động sản khác, hoàn toàn không có liên quan gi đến Vi Văn Dũng hay công ty của Dũng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã đối với Dũng và thông báo, ai bắt hoặc tiếp nhận đối tượng Vi Văn Dũng vui lòng báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (số 681, Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Đầu Một, điện thoại 0274.3822.444) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn, điện thoại 0968.902.466.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty tư vấn, đầu tư xây dựng Vĩnh Long

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979; trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện hành vi có dấu hiệu Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, xảy ra tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long (địa chỉ tại đường Thái Bình, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh là tư vấn khảo sát thiết kế, thẩm tra thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đấu thầu, hoạt động theo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp; người đại diện theo pháp luật, giám đốc Công ty là ông Nguyễn Minh Tuấn.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ký hợp đồng tư vấn đấu thầu với Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long thực hiện các bước tư vấn đấu thầu, tuy nhiên quá trình thực hiện do công ty không đủ năng lực về nhân sự (không có cán bộ có chứng chỉ về đấu thầu) nên Nguyễn Minh Tuấn đã sử dụng các chứng chỉ của những người không ký hợp đồng, không tham gia tổ tư vấn của công ty để đưa vào hồ sơ năng lực và thực hiện ký giả chữ ký của những người có chứng chỉ về đấu thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án; ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quan Nhựt.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy (Kiên Giang)

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với đối tượng Nguyễn Quan Nhựt (SN 1979, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2022, Nguyễn Quan Nhựt đã vay, mượn, thuê tài sản gồm (tiền, vàng và thiết bị cơ giới, sà lan...) của ông N.V.T., tổng trị giá là 48 tỷ đồng, để khai thác mỏ than bùn tại ấp Kiên Thanh (xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Khi có được tài sản, Nguyễn Quan Nhựt đã cố tình không trả nợ để chiếm đoạt của ông N.V.T.

Khám xét nơi ở và trụ sở Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy tại ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt bị can Trần Văn Thuận vào ngày 20/9

Bình Thuận: Khởi tố 2 Giám đốc công ty khai thác khoáng sản về hành vi trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Long Thái Việt (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trước đó, ngày 20/9 Trần Văn Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.

Theo Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Công ty Phương Nam chưa hoàn tất thủ tục thuê đất; chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng đã tiến hành khai thác khoáng sản cát bồi nền.

Công ty đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m3.

Kết luận thanh tra xác định công ty này đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802 m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 350 triệu đồng.

Đối với Công ty Long Thái Việt, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận xác định Công ty này đã có các sai phạm như khai thác vượt quá chiều sâu, vượt ranh giới trong khu vực cấp phép.

Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3 nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m3.