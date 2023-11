Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP cao su Sơn La

Ngày 14/11, qua kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng gồm: Trương Minh Tuấn (SN 1964, thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) – Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La và Đỗ Thị Duyên (SN 1987, thường trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương, Công ty CP Cao su Sơn La.

Bị can Trương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La.

Theo cơ quan Công an, trong giai đoạn năm 2021 - 2022, Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung , hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự .

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ .