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Khởi tố thợ sửa chữa Hoàng Văn Dương

Trang Anh
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Hoàng Văn Dương đã mua tổng cộng 11 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG.

Ngày 15/08/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (sinh năm 1969, trú phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian thi công sửa chữa Cửa hàng số 03 Vịnh Tre, tỉnh An Giang, gồm các hạng mục như sơn tường, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thoát nước, nhà vệ sinh…, Hoàng Văn Dương mua hàng hóa nhỏ lẻ từ các hộ kinh doanh quanh khu vực, do không có hóa đơn xuất nên Dương đã tìm nguồn mua hóa đơn GTGT khống.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Dương - Ảnh: Công an An Giang

Từ tháng 07/2023 đến tháng 10/2023, Hoàng Văn Dương đã mua tổng cộng 11 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Ngọc Hùng Dũng AG, MST 1602170057, thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) do ông Phạm Ngọc Liềm làm Giám đốc với tổng số tiền 165.428.818 đồng (tiền mua 11 hóa đơn là 9.157.964 đồng).

Trước đó, ông Liềm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, Tòa án nhân dân khu vực 9 tuyên án 2 năm tù giam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và hiện Liềm cũng đang là bị can trong một vụ án khác do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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