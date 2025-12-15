Che giấu doanh thu, trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Hòa Bình.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết tại họp báo tổng kết công tác năm của Bộ Công an chiều 15/12. Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Tuất và ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Vimo, cùng về tội “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, trong năm 2024, Công ty CP Công nghệ Vimo – hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán (thu hộ, chi hộ qua hệ thống máy POS) – có 3 cổ đông, gồm các ông: Đỗ Công Diễn, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất.

Do doanh thu thực tế của Công ty Vimo rất lớn, nhóm cổ đông này đã bàn bạc, thống nhất phương thức che giấu doanh thu, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước.

Cụ thể, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, các bị can đã để ngoài sổ sách kế toán, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3 và 4/2024. Hành vi này được cơ quan điều tra xác định đã tổ chức trốn thuế với số tiền gần 30 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số đối tượng đã góp vốn xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex”, với mục đích phát hành, bán đồng tiền này để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư, phục vụ kế hoạch xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm bị can đã phát hành và bán khoảng 33,2 tỷ đồng tiền số Antex cho gần 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Trong giai đoạn tháng 11 – 12/2021 , ông Bình tiếp tục sử dụng uy tín cá nhân và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá dự án, trấn an nhà đầu tư, nhằm ngăn chặn việc bán tháo, rút vốn.

Tuy nhiên, đến năm 2022, dự án Antex bị “chết yểu”, dẫn đến việc khoảng 30.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt số tiền tương đương 4,5 triệu USDT, tổng giá trị khoảng 117 tỷ đồng.

Thu giữ khối tài sản lớn, tiếp tục mở rộng điều tra

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên 18 bất động sản, 597 cây vàng, 2 ô tô cùng nhiều tài sản khác, với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định, trong năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Nextland, đồng thời giao cho cấp dưới sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo hạ giá trị ghi trên hợp đồng mua bán với khách hàng, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, việc khởi tố bổ sung tội trốn thuế đối với ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm thể hiện quan điểm xử lý nghiêm minh, toàn diện, không có vùng cấm, đồng thời làm rõ chuỗi hành vi vi phạm có tính hệ thống, kéo dài và phức tạp.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và các bị hại, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.