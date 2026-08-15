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Khởi tố thêm 6 bị can vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm xây dựng ở Thanh Hóa

THU HÀ
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Mở rộng vụ án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, công an khởi tố thêm 6 người, nâng tổng số bị can lên 15.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa khởi tố thêm 6 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.

Trong đó, Mai Văn Dũng, Phạm Bá Tuấn, Vũ Mai Trung và Lê Văn Trung bị khởi tố về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Phạm Hữu Khải bị khởi tố về cùng tội danh theo khoản 2 Điều 341.

Còn bị can La Đức Long bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, ngày 15/7, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 người về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định một số doanh nghiệp, cá nhân đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, phục vụ hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung, Giám đốc và Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành, liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Tại Công ty TNHH Tân Nam Thành, Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Phạm Bá Tuấn, nhân viên kỹ thuật, cũng bị xác định đã liên hệ đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm. Sau đó, các hồ sơ này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi chủ đầu tư.

Từ năm 2025 đến 2026, Phạm Hữu Khải, Giám đốc Công ty Địa ốc Trường Sơn, liên hệ đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm để phục vụ hoàn công một số công trình nhà ở. Theo yêu cầu của Khải, La Đức Long, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, trực tiếp lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 15 bị can, bước đầu làm rõ vai trò của những người liên quan đến việc đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm giả trong hồ sơ công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý.

Tags

Công an tỉnh Thanh Hoá

Công ty cổ phần

làm giả hồ sơ thí nghiệm

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