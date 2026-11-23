Lái xe tải Vũ Minh Đ. (trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) không làm chủ tốc độ tông trúng ông Trần Quốc K., người đang hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông, khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ. (SN 1992, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trước đó, ngày 31/10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/9 tại nút giao giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi, thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm trên, Vũ Minh Đ. điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 30B-472.85 đi đến khu vực ngã tư.

Vũ Minh Đ. (SN 1992, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tại cơ quan công an.

Tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Khi phía trước có người và chướng ngại vật, Đ. không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe dẫn đến xe tải va chạm với ông Trần Quốc K. (SN 1968, trú tại xã Dân Chủ), người đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn tại hiện trường.

Sau va chạm, ông K. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.