Khởi tố tài xế xe ben lạng lách đánh võng, húc xe CSGT để bỏ chạy

Ngày 28/11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Theo điều tra, 8h20 ngày 20/11, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai do thiếu tá Mai Ngọc Minh làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn đầu cầu Đồng Nai.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Bò điều khiển xe tải ben mang BKS: 51C-948.52 chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Biên Hòa đi TPHCM có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Bò không chấp hành tăng ga bỏ chạy.

Bò được đưa về trụ sở.

Quá trình truy đuổi, tài xế xe ben liên tục lạng lách đánh võng và nhiều lần cố tình cho xe tông vào xe công vụ của lực lượng CSGT.

Sau đó, CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với CSGT TPHCM chốt chặn được xe tải do Bò điều khiển ở chân cầu vượt Tân Vạn. Tại công an, Bò khai chở quá tải nên gặp CSGT chặn lại tìm cách bỏ chạy. Kiểm tra, xe ben Bò điều khiển chở quá tải trọng 53%.