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Khởi tố tài xế tông liên hoàn làm 1 người chết trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội

Sông Trà
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Tài xế Nguyễn Văn Sáu có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở lái ô tô tông nhiều xe khác trên phố Nguyễn Chánh làm 1 phụ nữ tử vong, 2 người khác bị thương.

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (thành phố Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại thành phố Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Nguyễn Văn Sáu là người lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) khiến 3 người thương vong cách đây 3 tháng.

Thời điểm gây tai nạn, tài xế Sáu vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Sáu lái ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.89 đi trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, chiếc xe của ông Sáu va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang đi trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương, 6 ô tô và 4 xe máy bị tông trúng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên.

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