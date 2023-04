Khởi tố tài xế drift xe trước Nhà hát Lớn

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN: 1984; HKTT: 16 Gầm Cầu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thắng là người đã thực hiện drift xe ở khu vực Nhà hát lớn gây xôn xao dư luận vài ngày trước đó.

Cụ thể, khoảng 01h30' ngày 17/04/2023, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện 01 xe ô tô nhãn hiệu NISSAN do Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển tốc độ cao, rú ga, "drift xe" nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát Lớn Hà Nội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: CA Hà Nội)

Tổ công tác của Công an phường Tràng Tiền yêu cầu đối tượng dừng, xuống xe thì đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng lên làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã điều khiển xe ô tô nẹt bô, "Drift xe" tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, bùng binh trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội rạng sáng ngày 16/4/2023 và ngày 17/4/2023.

Kiểm tra ôtô, công an phát hiện Thắng đã độ, thay lắp một số bộ phận trên xe như lắp thêm chắn gió đuôi xe, lắp thêm đèn nháy phía trước, lắp độ thêm giả hốc gió, độ thay bô on-off để điều khiển tiếng âm thanh bô, cần số được thay bằng vật có hình dạng giống chuôi kiếm.

Trích xuất hình ảnh từ camera hành trình trên xe cho thấy ngoài việc điều khiển xe như trên, Thắng còn bật bô nổ to đi qua các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, vòng hồ Hoàn Kiếm và drift tại khu vực vòi phun nước ở hồ Hoàn Kiếm.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.