Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, tuần tra trên Quốc lộ 63, đoạn qua khu vực bến phà Xẻo Rô cũ, thuộc ấp An Bình, xã Bình An.

Tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân. Ảnh: A. Tầm.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam phát hiện Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi Thiếu tá Nam đứng ra hiệu lệnh, Nhân điều khiển xe tông vào cán bộ CSGT. Cú tông khiến cả hai ngã xuống đường và bị thương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Xe mô tô của Nhân cũng bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Nhân không có giấy phép lái xe; đồng thời có sử dụng rượu và ma túy. Làm việc với cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi vi phạm.