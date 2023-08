Khởi tố Phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ liên quan đến "cát tặc"

Ngày 25-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch tỉnh An Giang, về tội nhận hối lộ .

Bị can Trần Anh Thư tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Ông Thư bị khởi tố khi công an mở rộng điều tra vụ án hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra xác định sau những chỉ đạo trái pháp luật, Phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68. Tổng số tiền Phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận là 1,2 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Thư về tội nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra, Công ty Trung Hậu - Tổng 68 đã bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp còn dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép, để chi "lót tay" cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Bình, Nguyễn Việt Trí cùng các cá nhân có liên quan, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; xảy ra tại Công ty Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị có liên quan.

Liên quan đến vụ án này, ngày 15-8, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, về tội nhận hối lộ. Nhiều thuộc cấp của ông Trí cũng bị khởi tố, điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người về tội đưa hối lộ gồm: Lê Quang Bình; Nguyễn Tấn Lịnh - giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu - Tổng 68. Ba người trên còn bị khởi tố, điều tra thêm về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.