Khởi tố Phan Tuấn An SN 1994 vì đánh bạc 39 tỷ đồng/tháng

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền giao dịch hơn 41 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… hoạt động đánh bạc trái phép với phương thức tinh vi, thu hút đông đảo người tham gia, số tiền giao dịch rất lớn.

Theo TTXVN, các trang cá cược này lợi dụng mạng Internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội nhóm kín. Nhiều đường link truy cập được phát tán kèm theo những lời mời gọi như “chơi thử miễn phí”, “hoàn tiền, thưởng lớn”, “nạp ít – thắng nhiều”, cùng hàng loạt chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho người chơi mới.

Ngoài ra, giao diện các trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người tham gia dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy cá cược trực tuyến. Các hình thức đánh bạc phổ biến gồm baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao…

Các bị can liên quan đường dây đánh bạc - Ảnh: Người lao động

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động cùng tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc với số lượt giao dịch lớn.

Trong đó, báo Công Lý đưa tin, đối tượng Phan Tuấn An (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) có số tiền đánh bạc lên tới khoảng 39 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã có hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng số tiền lên đến hơn 41 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.