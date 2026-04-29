Khởi tố nữ bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cao Nguyên |

Nữ bác sĩ bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Ngày 29-4, tin từ Viện KSND Khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Kiều Nhi để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi lừa đảo tài sản hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khởi tố bà Nguyễn Kiều Nhi để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Kiều Nhi là bác sĩ có giấy phép hành nghề răng - hàm - mặt, làm việc tại Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Merden (thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh).

Bà Nhi biết rõ bản thân không được đứng tên bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào khác.

Tuy nhiên, từ ngày 22-1-2025 đến 21-3-2025, tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương khác, bà Nhi vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng chưa đứng tên chuyên môn tại cơ sở nào.

Bằng thủ đoạn này, bà Nhi đã khiến đại diện một số doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 205 triệu đồng.

