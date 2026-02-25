Ngày 25/2, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, trú khu phố Tân Phú, phường Bình Phước) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, ông Đ.H.H (SN 1972, trú cùng địa phương, hiện ở thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa, Đồng Nai) nợ Nguyễn Thanh Nam 120 triệu đồng nên Nam rủ Nguyễn Văn Bình và Cường cùng đi đòi nợ .

Ngày 13/2, cả nhóm đến nhà một người quen của anh H. tại thôn Cây Da để nói chuyện giải quyết nợ nần. Trong quá trình trao đổi, do không đạt được thỏa thuận, nhóm này tấn công anh H.

Tiếp đó, Cường chạy ra ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại tấn công vào vùng đầu nạn nhân. Khi anh H. chống trả, nhóm này tiếp tục chạy ra sân. Tại đây, Nguyễn Văn Bình rút súng , bắn một phát về phía nạn nhân rồi cùng cả nhóm lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình truy xét, lực lượng công an đã phối hợp khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đang trên đường bỏ trốn, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi Bình và Nam ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng lẩn trốn.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay hoặc các vật có khả năng gây sát thương.

Mọi hành vi sử dụng các công cụ này để đe dọa, tấn công người khác có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.