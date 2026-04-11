Khởi tố nhóm nữ cầm đầu vụ rượt đuổi nhau trên phố ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành |

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 10 bị can liên quan vụ gây rối trên đường 2/9, trong đó nhóm nữ giữ vai trò khởi phát mâu thuẫn, nhiều lần tụ tập, truy đuổi nhau giữa đêm, gây náo loạn khu vực trung tâm.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng (4 nữ, 6 nam) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can gồm: Phạm Thị Thảo Vy (2004 trú xã Đắk Hà, Quảng Ngãi), Nguyễn Trần Cẩm Vân (2009), Võ Thị Kim Ngân (2009; cùng trú phường Sơn Trà), Phạm Thị Vân Lan (2009; trú phường Cẩm Lệ), Trần Văn Tuấn Đạt (2003, trú phường Hải Châu), Nguyễn Văn Thịnh (2007, trú phường Thanh Khê), Trần Văn Lực (2009, trú phường Liên Chiểu), Trương Minh Toàn (2003, trú phường Ngũ Hành Sơn), Phạm Quang Huy (2003, trú phường Hòa Cường) và Hồ Ngọc Hải (2005, trú phường An Khê, cùng TP. Đà Nẵng).

Trong đó, 5 đối tượng đủ 18 tuổi bị bắt tạm giam; 5 đối tượng chưa đủ 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 29/3 trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường.

Khởi tố nhóm nữ ở Đà Nẵng gây rối trật tự công cộng giữa phố - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, trước đó qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều clip, hình ảnh ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, truy đuổi nhau gây mất an ninh trật tự. Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.

Kết quả điều tra xác định, nhóm nữ nhiều lần tụ tập, rượt đuổi nhau do mâu thuẫn từ trước. Khoảng 1 giờ ngày 29/3, Vy chở Ngân cùng một số đối tượng truy đuổi hai thiếu nữ khác để đánh nhau. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nhóm kéo đến một quán trên đường 2/9, xông vào tìm đối phương, lớn tiếng cãi vã, thách thức, gây náo loạn khu vực đông người.

Tại đây, một đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt người khác, trong khi các đối tượng còn lại đứng xung quanh cổ vũ, khiến tình hình thêm căng thẳng. Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 200 người tụ tập, nhiều người quay clip đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đối với nhóm 6 đối tượng nam, cơ quan điều tra xác định khoảng 3 giờ cùng ngày, khi di chuyển trên đường 2/9, nhóm này bị một nhóm khác ném chai thủy tinh, dùng hung khí tấn công. Bực tức, các đối tượng rủ nhau chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao nhiều vòng trên tuyến đường trung tâm để tìm đối thủ.

Quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục rú ga, nẹt pô, gây náo loạn khu vực, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều xe mô tô và một bình xịt hơi cay. Hiện lực lượng Công an đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

