Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ giả danh công an thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản xảy ra tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

4 người bị khởi tố là Lê Kim Khánh (40 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Toán (49 tuổi, trú phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Bá Tuấn (58 tuổi, trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) và Hoàng Phong Phú (29 tuổi, trú phường Phúc Hữu, quận 9, Thủ Đức, TPHCM).

Theo cơ quan công an, sau khi bắt giữ nhóm này, quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, cơ quan công an có đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nhóm nghi phạm bị khởi tố.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin , lúc 9h ngày 7/12, anh Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lái xe Grab) đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo, khoảng 14h ngày 6/12, khi đang ở Duy Xuyên thì anh nhận được điện thoại của một phụ nữ đặt xe từ Đà Nẵng về huyện Duy Xuyên.

15h cùng ngày, anh T. chạy xe Fortuner BKS 92A-342.xx đến đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để đón khách thì bất ngờ có 2 đàn ông người đeo khẩu trang đến mở cửa xe, sau đó rút thẻ màu đỏ tự xưng là công an rồi còng tay, lấy áo khoác trùm kín đầu, đưa anh T. qua một xe ô tô khác chở đi.

Đi được khoảng 15 phút, nhóm này cho xe dừng lại và đưa anh T. vào căn phòng kín. Tại đây, nhóm này còng anh T. vào ghế, lấy điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và yêu cầu anh cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền chiếm đoạt 96 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Cẩm lệ điều tra, xác định danh tính những nghi phạm như đã nói trên và đến 14h ngày 8/12 lần lượt bắt giữ các nghi khi nhóm này đang trốn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, Đà Nẵng và TP.HCM, di lý về Công an TP Đà Nẵng.