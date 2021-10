Khởi tố nhóm đối tượng khai thác gỗ trái phép rồi thuê voi vận chuyển

Ngày 29-10, Thượng tá Nguyễn Hồng Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

Trước đó, chiều 10-10, trong khi tuần tra đến trạm số 9 thuộc tiểu khu 415, lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), lực lượng kiểm lâm phát hiện một nhóm người đang đưa 5 phách gỗ lên bành 3 con voi để chở đi.

Lực lượng kiểm lâm của vườn đã vây bắt được một đối tượng là Y Long Niê (SN 1985, ngụ xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Qua làm việc với Công an huyện Buôn Đôn, Y Long Niê khai nhận cách đó một tuần, đối tượng này cùng Y Khuyên Hra (SN 1984) và Y Tuen Niê (SN 1999, ngụ cùng xã Krông Na), vào tiểu khu 417 của Vườn quốc gia Yok Đôn khai thác trái phép gỗ giáng hương, thuộc nhóm IIA. Sau đó, số đối tượng này thuê ba chủ voi (gồm Y Lít Ksơr, Y Song Niê Kdăm và Y Hoay Niê; cũng ngụ xã Krông Na) dùng voi chở gỗ từ rừng về.

Đến sáng 11-10, tất cả 5 đối tượng còn lại đã ra trình diện cơ quan công an và khai nhận hành vi phạm pháp của mình.

Qua phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm đếm, đo đạc và trưng cầu giám định, Công an huyện Buôn Đôn xác định: Tổng khối lượng gỗ từ cây giáng hương bị các đối tượng cưa hạ trái phép là hơn 6 m3. Qua xem xét mức độ, tính chất hành vi, Công an huyện Buôn Đôn đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đối với Y Long Niê, Y Tuen Niê và Y Khuyên Hra.