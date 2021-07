Khởi tố nhóm cướp nhí vác dao chém người để cướp tài sản

Ngày 25/7, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trịnh An Đạt (SN 2006), Nguyễn Xuân Thành (SN 2007) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2006) cùng trú tại xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ về tội Cướp tài sản.



Tang vật vụ án Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, Đạt đã rủ Thành, Tuấn Anh cùng nhau đi cướp tài sản. Khoảng 01h ngày 13/7, các đối tượng tập trung tại nhà Thành, tháo BKS xe máy rồi cầm dao đi tìm kiếm "con mồi". Khi đến địa phận xã Quảng Bị, các đối tượng phát hiện có một người phụ nữ chở hàng phía sau. Đạt đã điều khiển xe mô tô, chặn đầu, ép xe nạn nhân ngã ra đường, còn Tuấn Anh dùng dao khống chế, chém nạn nhân nhưng không trúng. Các đối tượng giật lấy chiếc túi xách của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Bên trong túi xách có 01 chiếc điện thoại OPPO, hơn 2,6 triệu đồng và 2 quyển số bán hàng cùng các giấy tờ khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến 14h30' ngày 14/7, cả 3 đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 01 xe máy Honda Dream không BKS; 01 chiếc điện thoại Oppo A5S màu đen; 2 con dao; 3 áo dài tay kiểu áo chống nắng và 2 mũ bảo hiểm. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác cùng với thủ đoạn tương tự. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.