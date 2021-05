Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Tuy Hòa cùng 3 đồng phạm

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) tối ngày 4/5 cho biết, Viện kiểm sát cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Hà Vũ Minh (SN 1982, trú ở thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).



Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Trần Minh Thủ (SN 1976, trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa); Đoàn Khánh Linh (SN 1989, trú ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) và Trương Văn Luận (SN 1979, trú ở khu phố 5, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa).

Hành vi phạm pháp luật của ông Hà Vũ Minh xảy ra khi đang giữ chức Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Tuy Hòa và hiện nay đang giữ chức Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Tuy Hòa; ông Trần Minh Thủ là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP Tuy Hòa; Đoàn Khánh Linh và Trương Văn Luận là cán bộ Phòng TN-MT và Văn phòng ĐKĐĐ TP Tuy Hòa.

Trước đó vào ngày 4/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Huỳnh Đức Toàn (SN 1976, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông và Huỳnh Minh Kỳ (SN 1981, nguyên công chức địa chính phường Phú Đông).

Kết quả điều tra đã xác định Huỳnh Đức Toàn và Huỳnh Minh Kỳ đã lợi dụng chức trách được giao, hợp thức hóa thủ tục 4 hồ sơ đăng ký kê khai để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái với quy định pháp luật cho 4 người dân ở phường Phú Đông là Nguyễn Núp, Nguyễn Văn Hội, Đoàn Thị Nhạn và Nguyễn Thị Thu Hà sai quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 708 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã xác định hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của Hà Vũ Minh, Trần Minh Thủ, Đoàn Khánh Linh, Trương Văn Luận nên ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi ố 4 bị can này.

Được biết cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 bị can bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.