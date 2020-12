Khởi tố nguyên quyền trưởng phòng Chính sách của Ban Dân tộc Nghệ An tội tham ô

Ngày 30-11, Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tháng 11 đã thông tin xử lý các vụ án được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án liên quan đến việc triển khai Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu.

Đối với vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh thông tin đã có quyết định chuyển tội danh khởi tố đối với Nguyễn Tâm Long - nguyên quyền trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) - từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội danh " Tham ô tài sản".

Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 21-7-2020, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh), cán bộ Phòng Chính sách dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã đọc lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Tâm Long (SN 1974, trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ và phát triển người dân tộc Ơ Đu. Ngày 30-7, ông Long bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, ông Long và ông Bốn bị cáo buộc liên quan đến sai phạm về kinh tế khi thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025 có tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.