Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế

Tối 8/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin, ngày 8/6 Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế).

Cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Hồng Châu (nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế).

Hai bị can Nguyễn Việt Hùng và Phạm Hồng Châu vào ngày 3/6 đã bị Cơ quan An điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can liên quan vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngay sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các Quyết định, Lệnh trên đối với bị can Hùng và Châu.

Trước đó, ngày 28/12/2019, Cơ quan An điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dươc).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ án này là diễn tiến có liên quan vụ buôn lậu thuốc ung thư giả VN Pharma. Về vụ VN Pharma, vào ngày 20/5, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm và bản án này đang có hiệu lực pháp luật.