Khởi tố nguyên: Giám đốc, Phụ trách kế toán, Trạm trưởng, viên chức Quản lý bảo vệ rừng

Công an TP Huế khởi tố nguyên Giám đốc, nguyên Phụ trách kế toán Ban Quan lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương; nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân; nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình...

Các đối tượng Trần Hậu (bên trái), Trần Vũ Lương (giữa), Hồ Thúc Duẫn (bên phải) tại cơ quan Công an. Ảnh Công an TP Huế

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Công an thành phố Huế cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2025 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Cụ thể, ngày 26/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Dũng (nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về tội “Sử dụng trái phép tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Vũ Lương (nguyên Phụ trách kế toán Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) về hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 Điều 356 và “Sử dụng trái phép tài sản” theo khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự; Trần Hậu (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hồ Thúc Duẩn (nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Bình), Cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi Viện KSND khu vực 3 – Huế phê chuẩn các quyết định và lệnh theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Vũ Lương và Trần Hậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can Trần Vũ Lương, Trần Hậu và Hồ Thúc Duẩn đều là viên chức công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, được giao nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai các dự án trồng rừng thay thế năm 2025 do đơn vị làm chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã cùng Phạm Ngọc Dũng thực hiện hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại đến nguồn vốn đầu tư của các dự án.

Riêng đối với Phạm Ngọc Dũng, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương, Dũng đã nhiều lần lấy tiền của đơn vị để sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An mượn trái phép, với tổng số tiền 11,5 tỷ đồng.

Mặc dù số tiền này đã được hoàn trả đầy đủ, hành vi trên vẫn bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. Trần Vũ Lương bị xác định đã giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố 8 đối tượng vụ ăn chặn phân bón lót rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Trước đó, ngày 23/5/2026, Báo CAND cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 3, TP Huế đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố 8 bị can, lệnh bắt tạm giam 7 bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, Ban QLRPH Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án công trình trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế trên địa bàn TP Huế với tổng diện tích 210 héc ta (ha), tổng giá trị các hợp đồng giao nhận thầu là hơn 18,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế quản lý.

Công ty Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ 4 gói thầu thi công này. Mặc dù quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt và quy định rõ trong hợp đồng yêu cầu nghiêm ngặt các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK 16-8-8 và lấp hố từ 5 đến 10 ngày trước khi trồng nhưng các đối tượng đã cố ý bỏ qua các giai đoạn cốt lõi này.

Theo chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Dũng (thời điểm này là Giám đốc Ban QLRPH Bắc Sông Hương) và sự câu kết của Lê Hồng Khanh - đối tượng điều hành Công ty Minh An, các tổ thi công đã cho tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón lót phân và lấp hố theo quy định kỹ thuật.

Dù biết rõ đơn vị thi công bỏ qua các bước kỹ thuật bắt buộc nhưng nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc Ban QLRPH Bắc Sông Hương gồm các bị can: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch cùng với nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty Minh An gồm Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội vẫn tiến hành nghiệm thu khống, ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất.

Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế tổng số tiền hơn 750,8 triệu đồng.

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Viện KSND khu vực 3, TP Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 8 bị can; phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can gồm Giám đốc, các cán bộ, viên chức thuộc Ban QLRPH Bắc Sông Hương và các đối tượng điều hành, quản lý tại Công ty Minh An. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, bảo đảm công tác điều tra mở rộng.