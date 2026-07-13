Khởi tố Nguyễn Đức Mạnh và 2 người sau khi kiểm tra, khám xét nơi ở

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 13/7/2027 cho biết, Công an phường Việt Trì vừa liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 3 bị can, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 30/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Quang Trung, thuộc khu Quang Trung, tổ công tác Công an phường Việt Trì tiến hành kiểm tra Đào Tiến Nam (sinh năm 1995, trú tại khu Thông Đậu, phường Việt Trì).

Đối tượng Đào Tiến Nam - Ảnh: Công an Phú Thọ

Quá trình kiểm tra, Nam tự nguyện giao nộp một ống nhựa màu xanh bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và khai nhận là ma túy đá tàng trữ để bán và sử dụng. Tang vật thu giữ có khối lượng 0,1815 gam.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã mua số ma túy trên của Nguyễn Hữu Đăng (sinh năm 1991, trú tại khu 7, phường Việt Trì). Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Việt Trì đã triệu tập, khám xét nơi ở của Đăng, thu giữ 3,5586 gam ma túy đá và 0,2594 gam hồng phiến.

Kiểm tra phát hiện Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thị Ngọc sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Phú Thọ

Cùng ngày, khoảng 3 giờ, Công an phường Việt Trì tiến hành kiểm tra tại khu Quang Trung, phường Việt Trì phát hiện Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1983, trú tại khu Quang Trung, phường Việt Trì) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1997, trú tại khu 5, phường Phong Châu) vừa có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy Methamphetamine.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm bình cóng, bật lửa ga, ống thủy tinh cùng 3 túi zip có bám dính tinh thể màu trắng. Ngoài ra, thu giữ trên người Nguyễn Đức Mạnh một ống nhựa chứa 0,178 gam ma túy đá. Mạnh và Ngọc khai nhận toàn bộ số dụng cụ trên được sử dụng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Tiến Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Hữu Đăng về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Đức Mạnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.