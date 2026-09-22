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Khởi tố người vận chuyển Lâm Phương Liền SN 1989

Trang Anh
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Lâm Phương Liền đã thuê 3 người điều khiển xe 01 cuốc và 02 xe cải tiến làm phương tiện khai thác và vận chuyển đất đến đổ tại thửa đất của bà Thúy.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Phương Liền (sinh năm 1989, cư trú ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo kết quả điều tra, ông Đặng Văn Ân (sinh năm 1979, cư trú ấp Thanh Nguyên B, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) có 01 thửa ruộng trồng lúa tại ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Trong thửa ruộng này có một nền chòi, do muốn tận dụng để trồng lúa, ông Ân đã cải tạo bằng cách lấy phần đất từ nền chòi đem tập kết ở cặp bờ kênh thủy lợi nội đồng (cùng thửa ruộng). Là người quen của ông Ân, bà Lê Thị Thúy (sinh năm 1977, cư trú tại ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) đang cần san lấp đất nhà nên xin ông Ân phần đất này và được ông Ân đồng ý.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Lâm Phương Liền - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sau đó, bà Thúy thuê Lâm Phương Liền khai thác, vận chuyển số đất trên đến đất nhà bà Thúy với giá 150.000 đồng/xe.

Để thực hiện giao dịch trên, khoảng 21 giờ ngày 26/4/2026, Lâm Phương Liền đã thuê 3 người điều khiển xe 01 cuốc và 02 xe cải tiến làm phương tiện khai thác và vận chuyển đất đến đổ tại thửa đất của bà Thúy.

Trong khi đang khai thác đất thì Công an xã Châu Thành đến kiểm tra, phát hiện quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, các đương sự không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tại hiện trường có 01 xe cuốc và 02 xe cải tiến chứa đầy đất trong thùng xe. Qua làm việc, các đương sự trên khai nhận đã vận chuyển đất được nhiều chuyến đến cho bà Thúy, với tổng khối lượng đã khai thác được 21m3.

Được biết, Công an xã Châu Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đương sự có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 24/9/2025, Lâm Phương Liền đã bị Chủ tịch UBND xã Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mỹ Kiều SN 1982
Tags

Vĩnh Long

Khai thác tài nguyên

Công an Vĩnh Long

lê thị thúy

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