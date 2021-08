Khởi tố người phụ nữ là F1 cởi đồ, cố thủ trong nhà để trốn cách ly

Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội "Chống người thi hành công vụ".



Trước đó, vào ngày 23/8, Hồng được xác định là F1 tiếp xúc với ca F0 nhưng người phụ nữ này không chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồng.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng Hồng không những không chấp hành mà còn khoá cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hoá như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguy hiểm hơn, người này còn dùng thanh gỗ ném, dùng ván cửa đánh, dùng tay cào và giật khẩu trang của các thành viên tổ công tác đến tuyên truyền, thuyết phục.

Trước tình huống này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đã huy động sự tham gia của hội phụ nữ và thực hiện biện pháp cưỡng chế, buộc đối tượng Hồng phải chấp hành quy định cách ly tập trung.

Sáng 29/8, cơ quan chức năng đến đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng tại khu cách ly.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Diễn Kỷ mới có thể đưa trường hợp này ra khỏi nhà, áp tải đến khu vực cách ly tập trung của xã.

Theo Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về "Tội Chống người thi hành công vụ" quy định "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".