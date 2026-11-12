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Khởi tố người đi xe máy Vũ Thị Văn Cúc SN 2006

Trang Anh
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Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/9/2026, mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khi đến thôn Sơn Bình (xã Kỳ Thượng), do không chú ý quan sát, Cúc đã điều khiển xe va chạm với chị N.T.Q (SN 1972, trú tại xã Kỳ Thượng) đang đi bộ qua đường khiến chị Q. tử vong.

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liêụ liên quan, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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