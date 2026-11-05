HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố người đàn ông tái phạm khai thác vàng trái phép ở Tuyên Quang

Viên Minh
|

Nguyễn Văn Như (41 tuổi) bị khởi tố do tiếp tục tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi sau nhà, dù trước đó từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (41 tuổi, trú tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hiện Như bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào cuối tháng 8/2026, Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, tìm vàng bán kiếm lời. Sau đó, người này liên hệ, rủ thêm một số người cùng tham gia hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép tại thôn Minh Tâm.

Khởi tố Nguyễn Văn Như vì khai thác vàng trái phép tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Như. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Nhóm này bắt đầu thực hiện việc khai thác từ ngày 7/9 và kéo dài đến ngày 9/9/2026.

Đến ngày 9/9, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân tại thôn Minh Tâm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động nghiền, tuyển đất đá nhằm thu hồi vàng trái phép. Nhiều thiết bị phục vụ việc khai thác, chế biến khoáng sản được phát hiện tại hiện trường, gồm máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng các công cụ, phương tiện và nguyên liệu liên quan.

Thời điểm kiểm tra, nhóm người tham gia chưa thu hồi được vàng, hoạt động khai thác cũng chưa mang lại lợi nhuận.

Khởi tố Nguyễn Văn Như vì khai thác vàng trái phép tại Tuyên Quang - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Như từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, người này không chấp hành nghiêm các quy định, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Như để điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, hoạt động khai thác khoáng sản không được cấp phép có thể gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, sạt lở đất và mất an toàn lao động.

Người dân được đề nghị không tham gia, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm.

Tags

Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại