Khởi tố người đàn ông gửi 31 đơn tố cáo sai sự thật để ép con nợ trả gần 4 tỷ

VĂN CHƯƠNG
Do không đòi được khoản tiền gần 4 tỷ đồng, Tuấn đã soạn thảo, gửi liên tiếp 31 đơn tố cáo với nội dung vu khống, bịa đặt nhằm gây áp lực buộc "con nợ" trả tiền.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Khắc Tuấn về tội “Vu khống ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, anh N.N.Đ từng làm lái xe thuê cho Tuấn từ năm 2014. Đến năm 2023, anh Đ. nhiều lần vay tiền của Tuấn với tổng số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng.

Vũ Khắc Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ngày 12/6/2025, Tuấn giao cho anh Đ. lái ô tô tải BKS 99C-079.70 cùng một phụ xe đi giao hàng tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong quá trình di chuyển, do lo sợ bị tố cáo liên quan khoản nợ, sáng 13/6/2025, tại khu vực ngã ba Cầu Nòi (Sơn La), anh Đ đã chủ động bàn giao chìa khóa xe, sổ sách cùng 8 triệu đồng tiền mặt cho phụ xe rồi rời đi.

Dù đã được thông báo về việc bàn giao phương tiện, do bức xúc vì chưa đòi được tiền, Tuấn đã nhờ người khác đến nhận lại xe và mang cất giấu tại một kho hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ thời điểm đó đến tháng 3/2026, Tuấn liên tục nhờ người soạn thảo và gửi 31 đơn tố cáo, khiếu nại khẩn cấp đến nhiều cơ quan như Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, Công an phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung các đơn thư thể hiện việc Tuấn tố cáo anh Đ. có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với chiếc ô tô trị giá khoảng 610 triệu đồng, đồng thời bịa đặt việc vay tiền để đánh bạc, cho vay lãi nặng dẫn đến mất khả năng chi trả.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định các nội dung tố cáo là không đúng sự thật, nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của anh Đ. và gây áp lực đòi nợ . Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vu khống”.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khung cảnh bất ngờ ở đại công trường dự án 10.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm tại TP giàu nhất Việt Nam

Kinh hoàng khoản khắc tên lửa Flamingo Ukraine tập kích 'nhà máy thiết bị dẫn đường' của Nga

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

