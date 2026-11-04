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Khởi tố người đàn ông chém 3 người thân rồi trốn lên rừng ở Lào Cai

Viên Minh
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Sau bữa cơm mừng sinh nhật cháu, Lý A Lềnh (SN 1985, ở Lào Cai) cầm dao chém anh trai, chị dâu và cháu gái rồi bỏ trốn lên rừng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý A Lềnh (SN 1985, trú tại thôn Ngam Lân, xã Mường Khương) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 2/11, Công an xã Mường Khương tiếp nhận tin báo của Lý A Tờ (SN 1980, trú thôn Ngam Lân, xã Mường Khương) về việc bản thân cùng vợ và con gái bị em trai ruột là Lý A Lềnh dùng dao chém gây thương tích.

Theo nội dung trình báo, tối 1/11, gia đình ông Tờ tổ chức bữa cơm mừng sinh nhật cháu gái, có mời Lềnh cùng hàng xóm đến chung vui. Sau bữa ăn, khoảng 22h, cùng ngày Lềnh cùng những người khác rời khỏi nhà.

Khởi tố Lý A Lềnh vì chém người thân trong bữa tiệc sinh nhật ở Lào Cai - Ảnh 1.

Lý A Lềnh thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tuy nhiên, đến khoảng 0h ngày 2/11, Lềnh cầm một con dao quay lại nhà anh trai. Tại đây, người này liên tiếp chém vào anh Tờ, vợ và con gái của anh Tờ. Cả 3 nạn nhân bị thương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị.

Sau khi gây án, Lềnh rời khỏi địa phương, bỏ trốn lên khu vực rừng.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo huy động lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Mường Khương phối hợp với bộ đội biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức truy tìm nghi phạm.

Các tổ công tác triển khai tìm kiếm tại nhiều khu vực. Sau hơn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, khoảng 15h ngày 3/11, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lềnh khi người này đang lẩn trốn tại khu vực đồi phía sau nhà.

Quá trình vây bắt được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho lực lượng tham gia và nghi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lý A Lềnh để điều tra về tội Giết người.

Bắt nguyên kế toán Trần Vũ Lương
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A Lý

Lào Cai

Mường Khương

giết người

công an tỉnh Lào Cai

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