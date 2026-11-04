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Khởi tố người đàn ông chém 3 người thân ở Lào Cai rồi bỏ trốn

Thành Đạt - Văn Đức
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Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Lý A Lềnh (SN 1985, trú xã Mường Khương) về tội Giết người sau khi đối tượng dùng dao chém 3 người thân bị thương rồi bỏ trốn.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lý A Lềnh về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 2/11, Công an xã Mường Khương nhận được tin báo của anh Lý A Tờ (SN 1980, trú cùng thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương) về việc anh cùng vợ và cháu gái bị chém trọng thương .

Trước đó, tối 1/11, anh Tờ mời Lềnh (em trai ruột) cùng người thân, hàng xóm đến nhà ăn cơm, uống rượu mừng sinh nhật cháu. Đến khoảng 22h cùng ngày, Lềnh cùng mọi người ra về.

Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 2/11, Lềnh cầm dao sang nhà anh Tờ, chém nhiều nhát vào người anh Tờ, vợ và cháu gái. Gây án xong, Lềnh bỏ trốn lên khu vực rừng.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lý A Lềnh khi đang lẩn trốn trên đồi. Ảnh: CACC.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai huy động các lực lượng nghiệp vụ, Công an xã Mường Khương, Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 15h ngày 3/11, sau hơn 24 giờ truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lềnh khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi phía sau nhà. Ba nạn nhân bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Tags

Lào Cai

giết người

công an tỉnh Lào Cai

Mường Khương

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