Khởi tố người đàn ông 68 tuổi xâm hại người phụ nữ khuyết tật

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.M.N. (68 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục .

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N.M.N. là hàng xóm của bà N.T.S. (42 tuổi). Lợi dụng việc nạn nhân bị bệnh Down, chậm phát triển về tâm thần và thường xuyên ở nhà một mình, nên ông N. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại đối với bà S. vào các ngày 18/11/2025 và 21/11/2025.

Đến ngày 27/11/2025, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Ông N.M.N, tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố bị can đối với N.M.N. về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, việc chăm lo, bảo vệ người khuyết tật, người chậm phát triển về tâm thần không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng và xã hội.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường quan tâm, giám sát, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.