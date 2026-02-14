Khởi tố nam thanh niên giao xe cho bạn say xỉn, gây tai nạn 2 người chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cầu Hòa Bình làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 21/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông về vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 20/12/2025 tại khu vực cầu Hòa Bình, thuộc phường Hòa Bình, Phú Thọ.

Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 29AD-095.xx do Tạ Xuân L. (SN 1995, trú tại tổ 9, phường Hòa Bình, Phú Thọ) cầm lái theo hướng đường Chi Lăng đi Thịnh Lang, chở theo Bạch Văn H. (SN 1990, trú xã Liên Sơn, Phú Thọ) và Đinh Minh Quang (SN 2000, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội, chủ xe).

Đến khu vực cầu Hoà Bình, xe này va chạm với xe máy biển kiểm soát 28FZ-283.xx do Cao Duy T. (SN 2005, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) điều khiển theo chiều ngược lại.

Đinh Minh Quang tại cơ quan công an.

Vụ tai nạn khiến Tạ Xuân L. và Cao Duy T. tử vong tại hiện trường; Bạch Văn H. và Đinh Minh Quang bị thương; hai xe hư hỏng nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đơn vị cũng rà soát hệ thống camera giám sát khu vực, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước khi xảy ra tai nạn, Tạ Xuân L., Bạch Văn H. và Đinh Minh Quang đã sử dụng rượu, bia. Trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, lái xe đi lấn sang làn đường ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe máy đi theo chiều đối diện, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can với Đinh Minh Quang về hành vi Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015.