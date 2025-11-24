Khởi tố, lệnh khám xét với Phan Vũ Ngọc Trâm

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Đà Nẵng) mới đây đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/10, từ tin báo của người dân, Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra hành chính sạp hàng của Trâm tại Lô 75, Đình 6 (chợ Cồn). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 550 bao thuốc lá hiệu 555 và JET không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua điều tra ban đầu, Phan Vũ Ngọc Trâm khai nhận toàn bộ thuốc lá điếu thu giữ trên là thuốc lá ngoại nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Ngoài ra, Trâm còn cất giấu tổng số 15.270 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, nhiều chủng loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, tình trạng mới 100% tại Lô 56 và Lô 82 Đình 6 Chợ Cồn, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trâm khai số thuốc lá trên do Trâm mua của một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch trên trang mạng xã hội Telegram, mục đích để bán lại cho người khác để kiếm lời và tự nguyện giao nộp.

Đối tượng Phan Vũ Ngọc Trâm - Ảnh: Viện KSND khu vực 1 – Đà Nẵng

Căn cứ mức độ vi phạm, ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án theo Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh khám xét. Vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.