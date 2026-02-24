Khởi tố, khám xét nơi ở của nữ giám đốc Châu Thị Mộng Thi

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can Châu Thị Mộng Thi về tội Mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk), bị can Châu Thị Mộng Thi hiện là Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim (địa chỉ tại số 07/17 Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Công ty này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhằm mục đích hợp thức hóa đầu vào và nâng khống chi phí để giảm số tiền thuế phải nộp, Thi đã nảy sinh ý định mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Từ năm 2021 đến năm 2025, nữ giám đốc này đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để mua tổng cộng 564 hóa đơn GTGT trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt thủ tục khởi tố bị can đối với bị can Châu Thị Mộng Thi - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Cơ quan chức năng làm rõ, tổng doanh số trước thuế thể hiện trên các hóa đơn khống này là hơn 1,57 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng gồm máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán, USB chữ ký số và điện thoại di động dùng để thực hiện các giao dịch phi pháp.

Đại diện cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án điển hình cho hành vi trục lợi tiền thuế thông qua việc sử dụng hóa đơn điện tử tinh vi.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.