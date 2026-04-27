Khởi tố, khám xét chỗ ở với chủ hộ kinh doanh Vũ Biển

Chiều 27/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vào ngày 23/4 cơ quan CSĐT tỉnh này đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Biển (SN 1984, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Cà Mau phát hiện trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh Vũ Biển kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), có hành vi sử dụng 66 hoá đơn xuất, bán hàng hoá khống, gia công giết mổ heo, số tiền hàng 2.894.640.000 đồng. Do đó, Cục Thuế tỉnh Cà Mau chuyển nguồn tin về tội phạm cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin trên báo CAND cho biết thèm, mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn khống về việc gia công hơn 20.000 con heo cho các chi nhánh Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau xác định cơ sở của ông Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can - Ảnh: Công an Cà Mau

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Biển không cung cấp được chứng từ chứng minh việc giao nhận heo giữa hai bên; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu trên tờ khai thuế. Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện hóa đơn đầu vào tương ứng. Đối tượng thừa nhận việc gia công không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có đủ căn cứ xác định bị can Vũ Biển phạm tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.