Khởi tố kẻ giả danh trật tự đô thị 'làm luật' giữa đường

Văn Chương |

Mặc đồng phục, cầm gậy như lực lượng chức năng để chặn xe, dọa xử phạt rồi “thu tiền tại chỗ”, Nam đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản trước khi bị bắt giữ.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 6/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Phương Nam (SN 1983, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.P (sinh năm 1990, trú xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị một đối tượng giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tiền.

Lã Phương Nam làm việc với cơ quan chức năng.

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3/2026, khi chị P điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 287 (đoạn qua thôn Đông, xã Đại Đồng), một nam thanh niên đi xe máy vượt lên, yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Người này mặc trang phục giống lực lượng trật tự đô thị, cầm gậy chỉ huy giao thông, thông báo chị P vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu nộp tiền để “bỏ qua”. Do lo sợ, nạn nhân đã đưa 300.000 đồng, sau đó đối tượng nhanh chóng rời đi.

Vào cuộc xác minh, đến ngày 3/4, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam là người gây ra vụ việc.

Tang vật thu giữ gồm bộ quần áo dạng đồng phục trật tự đô thị, gậy chỉ huy giao thông, giày, tất và xe máy Honda Wave- phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Bộ trang phục Nam mặc để thực hiện hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Nam khai từng tham gia tổ trật tự đô thị phường Bồ Đề, quận Long Biên đến năm 2016 thì nghỉ việc. Lợi dụng việc vẫn giữ trang phục, công cụ, đối tượng nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Nam thường chọn các nút giao có đèn tín hiệu, nhắm vào người vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… rồi dừng xe, đe dọa xử phạt để “làm luật”.

Bước đầu, đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ tại các địa bàn khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

