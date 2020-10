Khởi tố kẻ gây tai nạn khiến 2 người chết rồi nhờ người khác trình diện

Tối 28-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Trọng Mười (tên gọi khác là Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan này, trước đó, chiều 8-10, Mười điều khiển ôtô trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An thì đụng vào 2 xe máy chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh T.Đ.T (18 tuổi, quê Quảng Trị) và T.N.A (27 tuổi, quê Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh T.Đ.T và T.N.A tử vong.

Sau khi gây án mạng làm 2 người chết, Mười không ra trình diện mà đưa một đối tượng khác ra nhận thay. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và qua camera của người dân, cơ quan điều tra xác định Mười mới chính là người lái xe không giữ khoảng cách, chạy quá tốc độ gây tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, Mười đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra.

Mười từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản, vừa chấp hành án phạt xong cách đây 2 tháng.