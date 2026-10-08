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Khởi tố kẻ dùng xe ba gác chở trẻ nhỏ để che giấu ma túy

Viên Minh
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Phúc “què” (51 tuổi, ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) thường dùng xe ba gác không biển số, chở trẻ nhỏ để che mắt công an khi tàng trữ ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Yên Ninh 10, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, Phúc từng bị xử lý về hành vi liên quan đến ma túy và có biệt danh Phúc “què”. Năm 2022, Phúc bị Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái cũ) khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, TAND TP Yên Bái tuyên phạt Phúc 8 năm tù.

Do Phúc là người có cơ thể khiếm khuyết, người này được hoãn chấp hành án phạt tù. Trong thời gian được hoãn chấp hành án, Phúc tiếp tục bị lực lượng chức năng phát hiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Phúc “què” thường dùng xe ba gác không biển, chở theo trẻ em để qua mắt lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

Theo tài liệu trinh sát, Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc hoạt động. Người này sử dụng xe ba gác không gắn biển số và chở theo trẻ nhỏ nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Khoảng 20h30 ngày 29/9, tại ngõ 121 đường Hoàng Văn Thụ, TDP Minh Tân 5, phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái phối hợp Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy thuộc Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Phúc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một túi nilon chứa chất ma túy là heroin. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phúc về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tags

Lào Cai

công an tỉnh Lào Cai

tàng trữ trái phép

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