Ngày 26/12, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (38 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi "hủy hoại tài sản".

Nguyễn Văn Tân dùng gậy đập phá camera an ninh do công an lắp đặt. Ảnh: Camera ghi lại

Tân là người đã dùng gậy đập phá camera an ninh của công an lắp đặt tại phường Bắc Nha Trang. Đây là thiết bị phục vụ việc phát hiện, xử lý tội phạm liên quan đến ma túy.

Theo công an, thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt nhiều camera an ninh tại một số khu vực phường Bắc Nha Trang để phát hiện, xử lý tội phạm liên quan đến ma túy.

Khoảng 21h ngày 18/12, Nguyễn Văn Tân dùng gậy sắt đập phá camera an ninh của Công an tỉnh Khánh Hòa lắp đặt tại tổ dân phố Trường Phúc 3 (phường Bắc Nha Trang), khiến camera bị hư hỏng.

Làm việc với công an, Tân thừa nhận hành vi nêu trên.

Được biết, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma túy; tội phạm cờ bạc; sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Trước đó, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân liên quan đến vụ tai nạn điện khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế, xảy ra ngày 7/12 tại phường Tây Nha Trang.

Các bị can bị khởi tố gồm Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyên Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, Chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa). Ba người này bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực” theo khoản 1 Điều 314 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi, công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa), bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đồng thời ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyên Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các cá nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa) đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực trong quá trình tổ chức thi công, quản lý, vận hành lưới điện. Những sai phạm này đã dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng làm một người tử vong.