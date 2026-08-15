Khởi tố Huấn Hoa Hồng và vợ Phạm Thị Ngọc Linh

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó bị bổ sung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối tượng Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can, gồm: (1) Bùi Xuân Huấn, (2) Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), (3) Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), (4) Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và (5) Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường); trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị Bùi Xuân Huấn chiếm đoạt tiền có Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ: Số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. (Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, số điện thoại: 0896.539.020).

Nam An