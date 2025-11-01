Sáng 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ở Quy Nhơn. Trong đó, 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, 16 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Hiện có 6 đối tượng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, gồm: Phan Thanh Long (SN 2003, trú phường Quy Nhơn Nam), Trần Văn Tiếp (SN 2007, trú xã Kim Sơn), Nguyễn Công Khanh (SN 2007; trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Trịnh Công Vinh (SN 2007, trú xã Bình Hiệp); Hứa Thành Khoa (SN 2004) và Đặng Thành Đạt (SN 2007, cùng trú phường Quy Nhơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đêm 28-5 đến 31-5, do mâu thuẫn cá nhân giữa Phan Thanh Long và Trương Thanh Phúc (SN 2008, cùng trú phường Quy Nhơn Nam), các đối tượng trên đã hẹn nhau qua mạng xã hội, chuẩn bị hung khí, đeo khẩu trang, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo mã tấu, dao, vỏ chai thủy tinh... rồi tụ tập, nẹt pô, chạy dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam để tìm đối thủ đánh nhau.

Hành vi của nhóm này gây náo loạn đường phố, khiến người dân hoang mang, bức xúc. Công an đã thu giữ nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra các trường hợp liên quan.