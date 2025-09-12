Khởi tố Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hoá cùng 7 bị can

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Thế Kính - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hoá xác nhận, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa (thường được gọi là "bầu" Đoan ), VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá bắt ông Cao Tiến Đoan (áo cam). (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Theo đó, các bị can gồm: Lê Anh Xuân - Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa); Trần Anh Chung - Giám đốc Sở Công Thương (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Lê Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh - nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa, Vũ Hoàng Tân – nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa. Những bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định khoản 3 Điều 356 BLHS.

Đối với bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương – Thẩm phán TAND khu vực 1 bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS.

Bị can Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bổ sung Quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Các Quyết định trên được Viện KSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn.

Trước đó, ngày 29/8, Cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hoá ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á) về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 12/9, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.



