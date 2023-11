Khởi tố Giám đốc Công ty truyền thông, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai, ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Lê Thanh Khoa.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, Lê Thanh có quan hệ đồng nghiệp với chị L.T.T.H (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khi cả 2 cùng làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố. Do quen biết nhau nên khi Khoa hỏi mượn tiền với lý do để làm dịch vụ đáo hạn cho khách thì chị H không nghi ngờ, đồng thời sẵn lòng giúp đỡ.

Từ ngày 12/4 đến ngày 18/5/2023, chị H đã nhiều lần chuyển vào tài khoản cho Khoa với tổng số tiền 1,539 tỷ đồng mà không lấy lãi. Nhận được tiền của chị H, Khoa đã dùng 1,2 tỷ đồng để trả nợ phần lớn. Số còn lại sử dụng để nạp vào tài khoản trò chơi trên mạng internet và tiêu xài hết.

Qua thời hạn trả nợ, Khoa viện ra nhiều lý do để tìm cách trì hoãn. Khi biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng nhận thấy có đủ cơ sở để xác định Lê Thanh Khoa đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho ai là nạn nhân của Khoa thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khám xét phòng làm việc của bị can Đỗ Minh Hiếu.

Khởi tố nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Đỗ Minh Hiếu, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Đỗ Minh Hiếu là nhân viên của Phòng đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai.

Từ năm 2020 đến 2022, lợi dụng vị trí công tác, bị can Hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ.

Sau khi có đơn tố giác, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Minh Hiếu và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bị can tại Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (số 236 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Từ những chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định số tiền Hiếu đã nhận hối lộ là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tín dụng ngân hàng

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, trú tại số 20 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), là cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Gia Lai để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Nguyễn Văn Vinh lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng khi ký các thủ tục vay vốn (không kiểm tra kỹ, đọc lại các giấy tờ trước khi ký…) và đưa cho khách hàng ký các giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng, rồi chuyển qua các tài khoản trung gian. Sau đó, số tiền này được chuyển lại tài khoản của Vinh để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Vinh đã tự ý rút, chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng từ tài khoản vay hạn mức của khách hàng P.T.A.L. (trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku) để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vinh còn khai nhận: Lợi dụng việc giải ngân qua App MB đối với số tiền còn trong hạn mức vay chưa được khách hàng rút, Vinh đã thao tác, lén lút thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản trung gian và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của 6 khách hàng vay vốn tại Ngân hàng MB Gia Lai.

Khởi tố 3 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi

Đối tượng Lê Danh Tạo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 03 đối tượng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đây là những đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cầm đầu là Lê Danh Tạo (57 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Tham gia trong đường dây còn có Hồ Thị Hải (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sống khỏe và Pháp luật, là vợ của Lê Danh Tạo) và Hồ Kim Cường (35 tuổi, là em trai của Hồ Thị Hải).

Lê Danh Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí như: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Vận tải ô tô, Tạp chí Môi trường đô thị, Tạp chí Thượng hiệu – Công luận…

Phát hiện thấy nhiều lái xe thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên Lê Danh Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 - 8 triệu đồng/tháng/01 xe để nhận được “bảo kê” từ Lê Danh Tạo.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hồ Thị Hải.

Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền “luật” mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền “phí” vào hợp tác xã, thành lập các nhóm Zalo kín để trao đổi thông tin liên quan.

Với phương thức như trên, mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 01 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

Hỗ trợ tích cực cho Lê Danh Tạo hoạt động là Hồ Thị Hải và Hồ Kim Cường (em trai của Hồ Thị Hải, là cộng tác viên của Báo Môi trường và đô thị).

Ngày 27/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng: Lê Danh Tạo, Hồ Thị Hải, Hồ Kim Cường về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo Khoản 2, Điều 366 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.