Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường

MINH TUỆ |

Bùi Trường Sơn bị khởi tố sau hành vi rút chìa khoá xe khách rồi bỏ đi khiến khoảng 40 người phơi nắng suốt 1 giờ trên đường Vành đai 3 trên cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bùi Trường Sơn là người đàn ông lái xe con BKS 30M-258.67 rút chìa khóa ô tô khách rồi bỏ đi, bỏ mặc khoảng 40 hành khách phơi nắng trên Vành đai 3 trên cao, khiến dư luận bức xúc.

Khởi tố Bùi Trường Sơn vì rút chìa khóa xe khách , bỏ mặc 40 người giữa đường - Ảnh 1.

Bị can Bùi Trường Sơn.

Khoảng 7h ngày 4/8, anh N.M.T. (SN 34 tuổi, quê Quảng Ninh) lái xe khách trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân (Hà Nội).

Khi đi đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), ô tô con nhãn hiệu Kia Canival BKS 30M-258.67 do tài xế Sơn cầm lái đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khởi tố Bùi Trường Sơn vì rút chìa khóa xe khách , bỏ mặc 40 người giữa đường - Ảnh 2.

Bùi Trường Sơn leo lên xe khách, rút chìa khoá rồi bỏ đi.

Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, nhảy lên cabin xe khách cãi vã với tài xế T.. Sau đó, Sơn rút chìa khóa của xe khách rồi bỏ đi.

Xe khách buộc phải dừng giữa đường Vành đai 3 trên cao, gây cản trở giao thông. Hàng chục hành khách phải chờ gần 1 giờ trong thời tiết nắng gắt.

Doanh nghiệp sau đó phải dùng chìa khóa phụ để tiếp tục hành trình.

