Khởi tố đối tượng xuất hóa đơn hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam

Vân Du |

Người đàn ông 42 tuổi ở Cà Mau bị khởi tố do liên quan đến việc xuất hóa đơn hơn 20.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Liên quan đến vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là C.P. Việt Nam), ngày 27-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Vũ Biển (42 tuổi; ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Bị can Biển được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

- Ảnh 1.

Bị can Vũ Biển. Ảnh: Công an Cà Mau

Như đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo với trị giá hơn 1,207 tỉ đồng cho 7 chi nhánh của C.P. Việt Nam, gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang... Từ tháng 1 đến tháng 6-2023, cơ sở Vũ Biển tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỉ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở Vũ Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai. Đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện từ tháng 4-2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất thêm 20 hóa đơn khác với trị giá 298 triệu đồng cho một số chi nhánh của C.P. Việt Nam.

Cảnh sát hình sự 2 tỉnh bắt giữ thợ sơn Cù Văn An
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
