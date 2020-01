Khởi tố đối tượng mua, bán thận người

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 12-2019, Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cao của anh Đào Thanh An (SN 1984), trú tại tỉnh Bình Định về việc Nguyễn Qúy Thiết có hành vi chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng thông qua việc bán 1 quả thận của An.



Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao cho Phòng 7 tiến hành điều tra xác minh.

Tháng 1-2020, tổ công tác của Phòng 7 (Cục Cảnh sát hình sự) đã làm rõ xác định, do hoàn cảnh khó khăn, ngày 18-4-2019, Nguyễn Qúy Thiết đã bán 1 quả thận cho ông Trần Văn Kim (SN 1963), địa chỉ tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội với giá 300 triệu đồng tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Qúy Thiết.

Nhận thấy việc môi giới cho các cặp hiến và ghép thận có thu nhập cao nên Thiết đã tham gia vào công việc mua, bán thận. Trong thời gian nằm bệnh viện, Thiết đã quen biết nhiều người có nhu cầu ghép thận.

Trong đó, có chị Phạm Thị Trang (SN 1993), trú tại tỉnh Thái Bình. Khoảng đầu tháng 5-2019, chị Trang cần ghép thận có gửi các thông tin, chỉ số của mình cho Thiết và nhờ đối tượng tìm người hiến thận có chỉ số phù hợp.

Cùng thời gian này, Thiết vào tỉnh Thừa Thiên Huế chơi và gặp một nam giới tên là Hoàng ở khu vực Bệnh viện Trung ương Huế (chưa rõ địa chỉ cụ thể) đã trao đổi về việc tìm người hiến thận có chỉ số phù hợp với chị Trang…

Khoảng 2 ngày sau, Hoàng điện thoại cho Thiết thông báo đã tìm được người hiến thận là anh Đào Thanh An và đòi Thiết phải trả 60 triệu đồng tiền môi giới; đồng thời cũng phải trả cho An 220 triệu đồng tiền bán 1 quả thận.

Ngay sau đấy, Thiết liên hệ với anh Nguyễn Cao Hưng (chồng chị Trang) yêu cầu phải trả 360 triệu đồng cho 1 quả thận để ghép, anh Hưng đồng ý.

Thỏa thuận được tiền, Hoàng cho số điện thoại của An để Thiết liên lạc bảo anh này ra Hà Nội gặp. Tại Hà Nội, Thiết thuê 1 phòng ở chung cư Thanh Hà, quận Hà Đông cho An và bố trí người đưa anh này đi xét nghiệm tại bệnh viện. Mọi chi phí ăn, ở của An tại Hà Nội do Thiết chi trả.

Sau khi xét nghiệm, thấy các chỉ số của An phù hợp với chị Trang nên Thiết điện thoại cho anh Hưng đưa vợ lên Hà Nội vào bệnh viện làm các thủ tục pháp lý rồi ghép thận. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thiết đã làm giả đơn xin hiến thận của An để việc mua, bán thận được thuận lợi.

Ngày 25-6, chị Trang đã ghép thận thành công tại bệnh viện. Sau ca ghép thận, khoảng 1 tiếng sau, anh Hưng gặp Thiết ở khu vực trước cổng bệnh viện và trả cho Thiết số tiền 360 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thiết trả cho Hoàng 60 triệu đồng; mua thuốc điều trị cho anh An hết 20 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của em gái An 60 triệu đồng để trả cho An; chi phí làm xét nghiệm cho An hết 30 triệu đồng, số tiền còn lại Thiết chi tiêu cá nhân.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, ngoài việc mua bán thận nêu trên, đối tượng Thiết còn liên quan đến ca ghép thận giữa Chu Khánh Dương, tỉnh Thái Nguyên bán thận cho Trần Văn Dũng, quê ở tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi ghép thận xong, Thiết được gia đình Dũng cho 40 triệu đồng do Thiết đã giới thiệu Dũng cho Dương.

Tháng 1-2020, xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển vụ án đến Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.