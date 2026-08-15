HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố đối tượng giao cấu với bạn gái 14 tuổi quen qua mạng

Tân Lộc
|

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, N.H D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.D. (24 tuổi, ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Quyết định khởi tố bị can cũng được Viện KSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau phê chuẩn.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với N.H.D. Ảnh: CACM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4/2026, D. qua Facebook quen biết, rồi phát sinh tình cảm với em T. (14 tuổi). Ngày 1/5, D. đã dụ dỗ và đưa em T. vào nhà nghỉ ở xã Năm Căn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Người nhà em T. sau đó phát hiện em có những biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Khi nghe kể lại vụ việc, gia đình đã trình báo với công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan và trưng cầu giám định.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.H.D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Viết Thái SN 2002
Tags

Công an tỉnh Cà Mau

tỉnh Cà Mau

xã Năm Căn

giao cấu với bạn gái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại