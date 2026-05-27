Khởi tố đối tượng chuyển 1kg vàng qua biên giới

Nhật Huy
|

Nhận vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng, Nguyễn Văn Khanh bị lực lượng Công an phối hợp Biên phòng bắt giữ khi đang đưa số vàng qua khu vực biên giới An Giang.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, ngụ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Khanh.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn An Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối, đồng thời tận dụng địa hình khu vực biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng Biên phòng tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Ảnh 2.

Tang vật 1kg vàng bị thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 7/5/2026, Nguyễn Văn Khanh nhận lời một người chưa rõ lai lịch vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua ứng dụng Zalo, với tiền công 700.000 đồng.

Khi Khanh đang vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Công an phối hợp Biên phòng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
01:45
00:40
01:02
01:06
01:02
01:30
02:10
