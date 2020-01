Khởi tố đối tượng buôn bán 4.000 viên pháo lậu

Trước đó, như CAND Online đã thông tin, khoảng 13h ngày 6-12-2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tại khu vực nhà ông T.M.H. (ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới) có 1 đối tượng nghi vấn phạm tội tàng trữ pháo nổ nên Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Chợ Mới đến hiện trường để kiểm tra.



Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Huy đang tàng trữ trái phép pháo nổ bên hiên nhà ông H. (là cha của bạn gái Huy). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40 bọc nilon chứa 4.000 viên pháo nổ hình quả bóng bên trong, có tổng trọng lượng 9kg.



Tang vật thu giữ.

Đối tượng Huy khai nhận, toàn bộ số pháo nổ trên được Huy mua của một người lạ thông qua mạng xã hội với giá 8 triệu đồng, đem về nhà ông H. cất giấu để bán lại cho người khác để kiếm lời. Khi chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.