Khởi tố chủ nhà nghỉ, nhân viên lễ tân chứa mại dâm

Theo đó, Chủ nhà nghỉ bị khởi tố nói trên là Mai Thị Dung (SN 1970) HKTT tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và nhân viên lễ tân nhà nghỉ là Trần Ngọc Cảnh (SN 1998) HKTT: Phú Nâm An, Chương Mỹ, Hà Nội). Cả hai người này đều bị khởi tố về tội Chứa mại dâm theo điều 327 BLHS.

Chủ nhà nghỉ Mai Thị Dung

Trước đó, ngày 20/9, Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang " mây mưa" tại phòng 404 của nhà nghỉ. Tiếp tục kiểm tra phòng 603 và 304, Công an phát hiện 2 gái bán dâm đang lưu trú với mục đích chờ khách mua dâm.

Nhân viên lễ tân Trần Ngọc Cảnh

Từ lời khai của khách và gái mại dâm, Cơ quan Công an đã làm rõ và có đủ căn cứ để bắt giữ chủ nhà nghỉ Mai Thị Dung và nhân viên lễ tân Trần Ngọc Cảnh.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận hành vi chứa chấp gái mại dâm, cho gái mại dâm và khách dùng nhà nghỉ để làm nơi " hành lạc".